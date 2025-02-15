По его словам, сейчас нужно сохранить единство внутри Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов говорить о выборах в стране, однако украинцы не хотят этого. Об этом он сказал во время своего выступления на Мюнхенской конференции.

"Я сосредотачиваюсь на том, чтобы страна выжила. Половина президентского времени пришлась на COVID-19, другая на Путина. Я готов говорить о выборах, украинцы не хотят этого", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас важно сохранить единство внутри страны.

Видео дня

"Речь идет не обо мне, а о будущем нашей страны. Если кому-то не нравится, они могут выбрать другое гражданство, - добавил президент.

Выборы в Украине во время войны - что известно

Ранее Зеленский высказался о своей легитимности и выборах в Украине. По его словам, выборы состоятся уже после завершения горячей фазы войны и отмены действия военного положения.

"Да, во время войны выборов не может быть, нужно менять законодательство, Конституцию. И есть большие вызовы. Как наши военные проголосуют? Как люди на оккупированных территориях проголосуют? Как будут голосовать восемь миллионов украинцев, которые находятся за границей из-за войны?", - подчеркнул он.

В то же время советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин прокомментировал заявление спецпредставителя президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога о выборах в Украине. Он отметил, что план относительно того, что Украина должна провести выборы до конца года, является провальным, даже если будет перемирие с РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: