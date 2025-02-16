Соответствующая договоренность в Раде достигнута уже давно, заверил руководитель фракции.

Выборы в Украине состоятся не раньше, чем через полгода после окончания действия военного положения. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Вижу опять пошли какие-то разговоры о выборах. Не впервые за время войны. Поэтому в очередной раз напомню, что во-первых выборы во время военного положения невозможны", - написал он в своем Телеграм.

Арахамия также напомнил, что лидеры всех парламентских фракций и групп в Верховной раде заключили соглашение, согласно которому выборы состоятся "не ранее, чем через 6 месяцев" после отмены военного положения.

Видео дня

При этом он сослался на документ, датированный ноябрем 2023 года и размещенный на официальном портале Верховной Рады.

"Мы пришли к согласию, что будущие свободные и честные национальные выборы (парламентские, президентские) проводятся после завершения войны и завершения действия военного положения со временем, достаточным для подготовки проведения выборов (не менее 6 месяцев после окончания военного положения) на основе действующего Избирательного кодекса", - говорится в фотокопии документа, под которым стоят подписи глав всех парламентских фракций и групп.

США требуют от Украины проведения выборов

Как писал УНИАН, недавно спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Украина должна провести выборы сразу после окончания боевых действий. При этом он отметил, что демократические страны проводят выборы даже во время войны.

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что он "готов говорить о выборах, украинцы не хотят этого". При этом он добавил, что "если кому-то не нравится, они могут выбрать другое гражданство".

Вас также могут заинтересовать новости: