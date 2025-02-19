Трамп заявил, что рейтинг одобрения президента Украины составляет 4 процента.

Дональд Трамп в заявлении после переговоров России и США в Саудовской Аравии обрушился с критикой на украинское руководство, а также на президента Украины Владимира Зеленского, и заявил, что в Украине должны пройти выборы.

Как пишет Financial Times, Трамп раскритиковал действия президента Владимира Зеленского в отношении войны и сказал, что в Украине "давненько не было выборов".

"Это не дело России. Это то, что исходит от меня и от многих других стран… Сейчас в Украине есть руководство, которое позволило развязать войну, которой не должно было быть", - заявил он.

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Президент США также сказал, что он "очень разочарован" тем, что Украина "расстроена тем, что у нее нет места" на переговорах в Эр-Рияде, упрекнув Киев в том, что он не прекратил войну. "Ну, у них было место в течение трех лет, а до этого было много времени, это можно было бы решить очень легко", - сказал Трамп.

Как напоминает издание, срок полномочий Зеленского истек в прошлом году, однако украина заявляет, что сможет провести выборы только после того, как прекратятся боевые действия и будет отменено военное положение.

При этом проведение выборов станет сложной задачей, поскольку миллионы украинцев живут за границей или на территориях, находящихся под российской оккупацией. Киев также выразил обеспокоенность по поводу безопасности любых выборов, заявив, что для обеспечения безопасности избирателей потребуются западные миротворцы или силы безопасности.

Кроме того, опрос украинцев, проведенный в сентябре и октябре Международным республиканским институтом, показал, что 60 процентов респондентов выступают против проведения президентских выборов во время войны, а 52 процента заявили, что не поддерживают голосование за новый парламент в условиях продолжающегося конфликта.

Давид Арахамия, глава правящей партии Зеленского в парламенте, также заявил в этом месяце, что выборы не должны проводиться раньше, чем через полгода после окончания военного положения.

При этом, указывает FT, когда Трамп критиковал руководство Зеленского, он заявил, что рейтинг одобрения президента Украины составляет 4 процента. Опрос общественного мнения, проведенный Киевским международным институтом социологии в декабре, показал, что Зеленскому доверяют 52 процента украинцев.

"Лично мне он нравится", - сказал Трамп о Зеленском. "Он хороший. Но меня не волнует "лично". Мне важно, чтобы работа была сделана".

Выборы в Украине

Как пишет Fox News, США и Россия разработали трехступенчатый план по Украине на встрече в Саудовской Аравии. Он подразумевает, что сперва в стране должны пройти выборы, а затем состоится подписание мирного соглашения.

Ранее Зеленский высказался о своей легитимности и выборах в Украине. По его словам, выборы состоятся уже после завершения горячей фазы войны и отмены действия военного положения.

А заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко заявлял, что для проведения президентских и парламентских послевоенных выборов необходимо принятие украинским парламентом специального закона.

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