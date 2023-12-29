Пока речь идет о запрете участия в праймериз на уровне штата, но растет угроза запрета баллотироваться в президенты вообще.

Американский штат Мэн запретил Дональду Трампу участвовать во внутренних партийных выборах (праймериз) республиканцев на своей территории. Это уже второй штат, который воткнул палку в колеса предвыборной кампании бывшего президента, сообщает CNN.

Как объяснила госсекретарь штата Мэн Шенна Беллоуз, это решение было принято из-за роли Трампа в захвате Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года. Основанием стал старый закон, запрещающий участвовать в выборах тем, кто ранее участвовал в мятеже против США.

В своем решении Беллоуз написала, что обстоятельства были настолько странными, что Конституция не оставляла ей другого выбора, кроме как дисквалифицировать республиканского фаворита из голосования.

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"Я не прихожу к такому выводу легкомысленно. Демократия – это святое ... я помню, что ни один госсекретарь никогда не лишал кандидата в президенты доступа к бюллетеням на основе третьего раздела Четырнадцатой поправки. Однако я также помню, что ни один кандидат в президенты никогда раньше не участвовал в восстании", – заявила она.

Отмечается, что решение еще может быть обжаловано адвокатами Трампа, и они заявили о таком намерении. Но тот факт, что уже два штата запретили экс-президенту баллотироваться на новый срок, создают определенный кризис в его предвыборной кампании. Теперь у Верховного суда США появилось больше оснований рассмотреть этот вопрос на общенациональном уровне и, возможно, запретить Трампу участвовать в выборах вообще.

Трампу могут запретить участие в выборах

Как писал УНИАН, на прошлой неделе Верховный суд штата Колорадо исключил бывшего президента Дональда Трампа из избирательного бюллетеня штата в 2024 году, постановив, что он не является подходящим кандидатом в президенты из-за "запрета повстанцев", предусмотренного 14-й поправкой.

Месяц назад Апелляционный суд США постановил, что Трампа можно судить по событиям 6 января 2021 года, ведь в тех событиях на него не распространяется президентский иммунитет. Но рассмотрение дела по существу еще не состоялось.

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