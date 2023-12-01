Дональда Трампа можно привлечь к гражданской ответственности за действия толпы, которая напала на Капитолий США 6 января 2021 года. Такое решение принял Апелляционный суд США, пишет The Washington Post.
Отмечается, что двое полицейских и около дюжины законодателей-демократов подали в суд на Трампа в 2021 году, заявив, что Трамп создал угрозу для их жизни, когда подстрекал толпу пройти маршем к Капитолию и "бороться как в аду". Но адвокаты Трампа пытались отклонить иск на том основании, что их клиент тогда был действующим президентом, поэтому на него распространяется президентский иммунитет в отношении таких исков.
Таким образом, Апелляционный суд должен был решить, можно ли судить Трампа в данном случае. После длительного рассмотрения судьи пришли к выводу, что выступление Трампа на том митинге выходило за пределы его служебных обязанностей как президента – он действовал в личных интересах, стремясь повторно занять должность.
Издание отмечает, что это решение стало результатом 20-месячной судебной тяжбы и открывает путь для гражданских исков о возмещении финансовых убытков, причиненных пострадавшим лицам от сторонников бывшего президента. Но вполне вероятно, что Трамп попытается обжаловать это решение в Верховном суде США.
Уголовные дела Трампа
Кроме возможности получить гражданские иски от пострадавших во время штурма Капитолия, Трампу грозит еще и уголовная ответственность за те события.
Всего сейчас против Трампа возбуждено по меньшей мере четыре уголовных дела. Кроме эпизода с Капитолием его также могут посадить за попытку сфальсифицировать результаты президентских выборов 2021 года, за незаконное хранение секретных документов и за подкуп порноактрисы Сторми Дэниелс накануне президентских выборов 2016 года.
Также Трамп отбивается от ряда гражданских исков, где ему не грозит тюрьма, но есть риск потерять часть состояния.