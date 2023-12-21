Главный демократ в Сенате заявил, что бывший президент США является огромной политической силой среди республиканцев.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер предполагает, что Дональд Трамп может повлиять на утверждение будущего соглашения об изменениях иммиграционного законодательства в обмен на помощь Украине, пишет Politico со ссылкой на интервью Шумера.

Он рассчитывает, что примерно пять республиканцев в Сенате проголосуют положительно, 15 – против, а остальных – может склонить на свою сторону Трамп, когда в следующем месяце официально стартуют президентские праймериз.

"Он является огромной политической силой в этой партии и вопрос в том, будут ли они делать правильные вещи, если они знают, что Дональд Трамп будет влиять на них неприятным, жестоким способом", – отметил демократ.

Видео дня

Журналисты указывают, что за несколько недель до съезда Республиканской партии в Айове, в котором Трамп лидирует с двузначным отрывом, законодатели готовятся, что бывший президент будет гораздо чаще вмешиваться в их дела, стремясь склонить партию на свою сторону. Есть угроза, что Трамп будет активно пытаться сорвать потенциальную сделку по изменениям на границе и утверждению пакеты внешней помощи.

Ряд консерваторов в Сенате, по словам автора, уже присоединились к Трампу, выступая против дальнейшей помощи Украине. Демократы также рискуют потерять поддержку нескольких депутатов от своей партии в этом вопросе.

Отмечается, что сенатор Берни Сандерс (штат Вирджиния) проголосовал против продвижения законопроекта в начале этого месяца, ссылаясь на обеспокоенность по поводу отсутствия условий оказания помощи Израилю. Ряд других демократов расстроены тем, что изменения в пограничной политике вообще стоят на повестке дня.

Помощь США для Украины

Конгрессмен от Демократической партии Майк Куигли считает, что Конгресс США должен принять новый пакет помощи Украине уже в январе 2024 года. По его словам, в случае провала придется искать "процедурные методы". Политик надеется, что в Палате представителей не будут звучать сомнения в поддержке Украины.

Ранее УНИАН писал, что помощи Украине от США до 2024 года ожидать не стоит. Переговорщики в Сенате США отказались от принятия в этом году соглашения о предоставлении Украине военного финансирования и перенесли переговоры на январь.

Вас также могут заинтересовать новости: