Если дело дойдет до Верховного суда США, вердикт по нему будет обязательным для всех штатов.

В США Верховный суд Колорадо исключил бывшего президента Дональда Трампа из избирательного бюллетеня штата в 2024 году, постановив, что он не является подходящим кандидатом в президенты из-за "запрета повстанцев", предусмотренного 14-й поправкой.

Решение будет приостановлено до 4 января, в ожидании апелляции в Верховный суд США, который может решить этот вопрос, пишет CNN.

Решение Верховного суда штата касается только Колорадо, но это историческое решение может повлиять на президентскую кампанию 2024 года. Представители избирательной комиссии штата Колорадо заявили, что вопрос должен быть решен до 5 января - крайнего срока, установленного законом для формирования списка кандидатов на праймериз от Республиканской партии.

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"Президент Трамп не просто подстрекал к восстанию. Даже когда осада Капитолия была в полном разгаре, он продолжал поддерживать ее, неоднократно требуя, чтобы вице-президент (Майк) Пенс отказался выполнять свой конституционный долг, и звонил сенаторам, чтобы убедить их прекратить подсчет голосов на выборах. Эти действия составляли открытое, добровольное и прямое участие в мятеже", - написало большинство в своем мнении.

Если дело дойдет до Верховного суда США, вердикт по нему будет обязательным для всех штатов.

"Мы пришли к выводу, что приведенные выше доказательства, подавляющее большинство которых не вызывало сомнений во время судебного разбирательства, установили, что президент Трамп участвовал в мятеже", - добавляется в заключении.

"Прямые и явные усилия президента Трампа в течение нескольких месяцев, которые призывали его сторонников идти в Капитолий, чтобы предотвратить то, что он ошибочно охарактеризовал как якобы мошенничество над народом этой страны, были, бесспорно, открытыми и добровольными", - добавили там.

Кроме того, суд отклонил претензии Трампа на [выражение] свободы слова, написав: "Речь президента Трампа 6 января не была защищена Первой поправкой".

Кампания Трампа заявляет, что "быстро подаст апелляцию" на решение Верховного суда Колорадо.

"Сегодня вечером Верховный суд Колорадо вынес совершенно неверное решение, и мы немедленно подадим апелляцию в Верховный суд Соединенных Штатов и одновременный запрос на приостановку этого глубоко недемократического решения. Мы полностью уверены, что Верховный суд США быстро вынесет решение в нашу пользу и наконец положит конец этим неамериканским искам", – заявил представитель кампании Трампа Стивен Ченг.

Дело против Трампа

Трамп отрицает правонарушения в отношении событий 6 января и осудил судебные иски по 14-й поправке как злоупотребление судебным процессом. Он обвиняется на федеральном уровне и в штате в связи с его попытками отменить выборы 2020 года – и он не признал себя виновным.

Дональда Трампа можно привлечь к гражданской ответственности за действия толпы, напавшей на Капитолий США 6 января 2021 года. Такое решение принял Апелляционный суд США.

Отмечается, что двое полицейских и около дюжины законодателей-демократов подали в суд на Трампа в 2021 году, заявив, что Трамп создал угрозу для их жизни, когда подстрекал толпу пройти маршем к Капитолию и "бороться как в аду". Но адвокаты Трампа пытались отклонить иск на том основании, что их клиент тогда был действующим президентом, поэтому на него распространяется президентский иммунитет в отношении таких исков.

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