Украинский лидер подчеркнул, что молдаване сделали однозначный выбор - выбрали путь "к экономическому росту и социальной стабильности".

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой во втором туре выборов президента в Молдове.

"Поздравление Майи Санду с победой на президентских выборах в Молдове. Украина поддерживает европейский выбор молдавского народа и готова работать вместе для укрепления нашего партнерства", - написал Зеленский в социальной сети Х.

Украинский лидер подчеркнул, что молдаване сделали однозначный выбор - выбрали путь "к экономическому росту и социальной стабильности". По его словам, только настоящая безопасность и мирная, объединенная Европа могут гарантировать каждому человеку и каждой семье уверенность в завтрашнем дне.

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Выборы в Молдове - главные новости

На президентских выборах в Молдове 2024 года действующий президент Майя Санду победила своего основного конкурента Александра Стояногло. Первый тур, состоявшийся 20 октября, не определил однозначного победителя, поскольку ни один кандидат не набрал более 50% голосов. Во втором туре, который прошел 3 ноября, Санду получила около 55% голосов, что обеспечило ей второй срок на посту президента.

Эти выборы сопровождались сложной политической ситуацией из-за опасений относительно внешнего вмешательства. Молдавские власти обвинили Россию в попытках повлиять на результат выборов и референдума по вступлению в ЕС, который состоялся одновременно с выборами. Власти утверждали, что Россия пыталась повлиять на избирателей через финансовую поддержку и дезинформацию. Для уменьшения влияния было ограничено количество избирательных участков в России, а ЕС помогал обеспечивать кибербезопасность процесса.

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