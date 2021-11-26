Президент раскритиковал журналиста и отметил, что тот "служит олигархам".

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал журналиста Савика Шустера за то, что тот "служит олигархам и дестабилизирует ситуацию в Украине".

Спор произошел во время пресс-марафона президента.

Отвечая на вопрос Шустера Зеленский отметил, что окружение Рината Ахметова втягивает его в войну против Украины и президента.

"Вы можете не со зла служить олигархам, Савик, я вас не виню, но вы служите. Вы выходите, говорите. Есть много манипуляций. Я вас не обвиняю, но вы являетесь одним из дестабилизаторов в Украине. Вы берете одну тему, энергетическую - государство не закупило уголь и т.п. вы знаете, что такое тепловая генерация. Государству принадлежит меньше, чем частным структурам. Ответственность за закупки лежит частных структурах. Это должна быть солидарная работа. Если я договариваюсь на высшем уровне с США, чтобы приплыло сюда 11 кораблей угля, если говорю, "нам давайте, а ДТЭК не давайте". Это называется "объединенные усилия". Хотя еще вчера на вашем канале я увидел: "Нет ничего", "Не готовы", "Не закупили". Это же война, трудно договориться об этом угле. Оно же раньше импортировалось из России", — высказался Зеленский.

Читайте такжеЗеленский заявил, что эскалация со стороны России может произойти в любой деньПрезидент сказал, что расшатывания ситуации внутри страны происходят в том числе и благодаря Шустеру, как журналисту.

"Благодаря вам это тоже происходит – вот это постоянное расшатывание ситуации внутри нашей страны", — сказал Зеленский.

Однако Шустер удивленно уточнил, каким образом он может быть причастен к дестабилизации ситуации в Украине.

"Благодаря средствам массовой информации. Потому что информация доносится до наших людей благодаря СМИ", — отметил президент.

Зеленский добавил, что не верит ни в госперевороты, ни в то, что в этом будет вовлечен Ахметов.

Шустер: "Если бы он был таким глупым, наверное, он не был бы таким богатым..."

Зеленский: "Савик, у нас с вами разное отношение с точки зрения ума, интеллекта и денег. Мой отец – профессор, он небогатый человек. Я понимаю, что вы богатый журналист, я все понимаю, но есть журналисты – я извиняюсь – но есть журналисты, которые не так финансово обеспечены, как вы лично, которые являются гражданами Украины, которые не являются резидентами других стран. И я очень уважаю их открытость и, так сказать, их журналистскую этику, но они тоже умные. Ну, я имею в виду, что они не глупее вас, вот о чем я говорю".

Шустер: "Я богат опытом...".

Зеленский: "Можно, я отвечу?".

Шустер: "Я очень богат опытом. Очень мало журналистов были в плену Аль-Каиды, например...".

Зеленский: "Я считаю, что вы сейчас просто соревнуетесь в какой – то непонятной мне – я открыт – в риторике какой-то - я не понимаю, зачем. У вас есть ваша программа – вы там в формате монолога рассказываете, кто мы, что мы и что происходит в Украине. Мне кажется, этого достаточно. А здесь я готов ответить на любые ваши вопросы".

Шустер: "Я считаю себя, во-первых, европейцем..."

Зеленский: "А я считаю себя украинцем".

Шустер: "Ну и прекрасно. Тоже часть Европы, правильно?".

Зеленского: "Да, абсолютно".

После этого Шустер и Зеленский перешли к вопросу, который интересовал журналиста. Он касался срыва операции по задержанию "вагнеровцев".

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 26 ноября, проходит пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины". Мероприятие началось в 12:00 и продлится три часа. Он посвящен экватору каденции Зеленского.

Мероприятие анонсировали только вчера. Приглашены представители 30 украинских и международных изданий.

Во время марафона Владимир Зеленский заявил об имеющейся информации об обсуждении между определенными представителями Украины и России возможного участия бизнесмена Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине.

Пресс-марафон Зеленского: что нужно знать:

Автор: Марта Гичко