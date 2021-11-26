Зеленский не считает актуальным вопрос досрочных президентских выборов.

Президент Владимир Зеленский еще не принял решение по поводу второго похода в президенты.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины".

Перед баллотированием в президенты Зеленский пообещал сначала посоветоваться с семьей, но это будет "позже".

На вопрос об очередности президентских и парламентских выборов, Зеленский ответил, что депутаты должны обратиться в КСУ за этими толкованиями.

Читайте такжеВ ЕС хотят, чтобы мы начали общаться с Россией-ЗеленскийТакже Зеленский не считает актуальным вопрос досрочных президентских выборов.

Он говорит, что сейчас занимается выполнением своих обещаний.

Однако в условиях силового давления на него будет бороться за кресло "до последнего".

Новость дополняется...

Автор: Дмитрий Хилюк