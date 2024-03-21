Адмирал Роб Бауэр прибыл в Украину впервые с начала полномасштабного вторжения РФ.

НАТО и Украина сейчас ближе, чем когда-либо. Об этом во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявил председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр, сообщает сайт Альянса.

Он поблагодарил за возможность лично посетить Украину и встретиться с политическим и военным руководством страны. Военный выразил глубокое уважение к мужеству и силе, которые демонстрируют украинцы как на поле боя, так и вне его.

"Вместе мы делаем все для того, чтобы Украина стала членом нашего Альянса. Флаг Швеции не будет единственным сине-желтым флагом в штаб-квартире НАТО. Почему? Потому что все мы верим в силу демократии. Вот что поставлено на карту", - подчеркнул Бауэр.

По его словам, война России против Украины никогда не была связана с реальной угрозой безопасности со стороны Украины или НАТО, при этом ее суть заключается в том, что Путин боится чего-то гораздо более мощного, чем любое физическое оружие на земле - демократии.

"У России нет выбора, только сила. А верховенство права - это фасад. Россия отчаянно пытается создать образ силы. И все же они проявили лишь слабость. Нет никакой пропаганды, которая может прикрыть гробы, которые летят обратно в РФ. Нет такой пропаганды, которая могла бы ответить на вопросы семей погибших военных", - сказал председатель Военного комитета НАТО.

В то же время, по его мнению, российские войска не представляют, за что воюют, тогда как украинский народ и Вооруженные силы Украины "делают это так, как мы еще не видели".

"Вы в корне изменили многие аспекты современной войны. Столкнувшись с сочетанием окопов и артиллерийских заграждений времен Первой мировой войны, боевых действий беспилотников 21 века и искусственного интеллекта, вы быстро адаптировались и дали отпор. Вы являетесь пионерами с инновациями, используя сочетание советского стиля оборудования с современной западной техникой. ... Вы невероятно сильны. Мир это видит. Россия это знает. Нет ничего, что вы не можете сделать. Единственное, что вам нужно - это наша помощь", - отметил Бауэр.

Он также считает, что Путин сделал две стратегические ошибки: недооценил решимость Украины и недооценил единство НАТО.

"С нашей помощью Украина может и победит. От всего сердца говорю: вы не одни. НАТО поддерживает вас. Демократия победит автократию. Свобода победит над гнетом. Свет победит над тьмой", - резюмировал Бауэр.

Бауэр о войне в Украине

В НАТО призвали не быть "чрезмерно пессимистичными" относительно шансов Украины на победу. По словам председателя Военного комитета НАТО Роба Бауэра, учитывая факты, есть все основания быть уверенными в способности Украины достичь успеха.

При этом Бауэр призвал Украину усилить мобилизацию. По его словам, для дальнейшего ведения войны Украина нуждается не только в оружии, но и в людях.

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