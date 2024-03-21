Офицер НАТО Роб Бауэр считает, что Украине нужно провести мобилизацию, чтобы заменить погибших и раненых.

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Украине необходимо провести дополнительную мобилизацию. По его словам, для подального введения войны Украина нуждается не только в оружии, но и в людях. Об этом он сказал во время выступления на Киевском форуме по безопасности, его слова цитирует "Европейская правда".

"Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию. Я понимаю, как непросто убедить людей в либеральной демократии. Но я вижу, что это меняется", - подчеркнул Бауэр.

Также офицер призвал общество не думать пессимистично о способности Украины выиграть войну и отметил дальнейшую поддержку Киева. Он добавил, что пессимисты не побеждают в войнах.

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"Если мир, возможно, был чрезмерно оптимистичным в 2023 году, мы не должны допустить ту же ошибку, став чрезмерно пессимистичными в 2024 году", - отметил председатель Военного комитета НАТО.

Бауэр отметил, если посмотреть на факты, то есть все причины считать, что Украина способна достичь успеха в войне с РФ.

"Единственное, что вам нужно... это наша помощь. Страны-члены НАТО и многие другие страны мира оказывают Украине беспрецедентную поддержку, и это действительно изменило ситуацию к лучшему. Но Украина нуждается в еще большей поддержке", - сказал он.

По его словам, украинские защитники кардинально изменили множество аспектов ведения современной войны.

"Столкнувшись с сочетанием окопов и артиллерийских заграждений времен Первой мировой войны с беспилотниками и искусственным интеллектом XXI века, вы быстро адаптировались и дали отпор. Вы являетесь первопроходцами в инновациях, используя сочетание советской техники с современными западными образцами вооружения", - подчеркнул Бауэр.

Мобилизация в Украине: последние новости

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил, нужно ли сейчас мобилизовать полмиллиона украинцев. По его словам, сейчас это не является необходимым.

"Мы продолжим борьбу, если у нас будет поддержка со стороны наших партнеров по артиллерийским снарядам, по ракетам большой и средней дальности", - отметил Шмыгаль в интервью Bloomberg.

Также старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман заявил, что большинство украинцев считают, что "мобилизация сейчас - билет в один конец". По его словам, из-за таких мыслей будущее Украины его начинает беспокоить еще больше.

"Сейчас, если ты мобилизован в Украине и тебя призвали в армию, это во многом билет в один конец, особенно если ты идешь в пехоту. Около 70% потерь, как правило, случаются в пехоте. И единственный "выход" - если ты убит или ранен во время боя", - заметил он.

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