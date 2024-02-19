Продолжается полномасштабная война в Украине, и то, что украинское государство все еще независимо, и его защитникам удалось вернуть половину земель, захваченных россиянами в 2022, - это уже замечательный факт.
В западных государствах были "слишком оптимистично" настроены насчет хода противостояния в Украине в прошлом году, а теперь необходимо быть осторожными, чтобы не впадать в чрезмерный пессимизм в текущем, публикует мнение главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра Financial Times. По его словам, на Западе полагали, что украинские воины одержат победу, если получат подготовку и нужные боеприпасы.
"Сам факт, что Украина все еще является суверенной страной, и что украинцы вернули себе 50% того, что россияне забрали в 2022 году, является замечательным", - подчеркнул офицер Альянса.
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Издание Business Insider опубликовало четыре возможных варианта завершения полномасштабного противостояния украинцев против россиян - Украина выдерживает, Россияне побеждают, заключается мирное соглашение, россияне применяют ядерное оружие.
Стоит отметить, что Киев против переговоров с противником на его условиях. Украина хочет вернуть под свой контроль все территории, которые захватили россияне, и продолжит бороться за выход на свои границы по состоянию на 1991 год.
В январе 2024 года во время неожиданного визита в Киев британский премьер Риши Сунак поделился мнением, что война против россиян будет долгой, но украинцы одержат победу. Президент Владимир Зеленский отмечал, что гражданам Украины нужно продержаться еще этот год.