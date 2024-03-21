Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр отмечает, что учитывая факты, есть все основания быть уверенными в способности Украины достичь успеха.

Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр предостерег от чрезмерного пессимизма относительно способности Украины выиграть войну и призвал к дальнейшей поддержке Киева. Об этом Бауэр сказал в своей речи на Киевском форуме по безопасности в четверг, отметив, что пессимисты не выигрывают войн.

"Если мир, возможно, был чрезмерно оптимистичным в 2023 году, мы не должны допустить ту же ошибку, став чрезмерно пессимистичными в 2024 году", - отметил он.

Бауэр подчеркнул, что, учитывая факты, есть все основания быть уверенными в способности Украины достичь успеха.

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"Единственное, что вам нужно... это наша помощь. Страны-члены НАТО и многие другие страны мира оказывают Украине беспрецедентную поддержку, и это действительно изменило ситуацию к лучшему. Но Украина нуждается в еще большей поддержке", - заявил он.

Бауэр о войне в Украине

Ранее Бауэр заявил, что Украине необходимо провести дополнительную мобилизацию. По его словам, для подального введения войны Украина нуждается не только в оружии, но и в людях.

Бауэр был в составе военной натовской делегации, которая впервые осуществила свой визит в Киев. Членам делегации пришлось прятаться в укрытии - из-за мощной ракетной атаки России на столицу.

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