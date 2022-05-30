По словам министра иностранных дел, эта инициатива не заменяет перспективу будущего членства Украины в Евросоюзе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что доволен инициативой президента Франции Эммануэля Макрона по созданию Европейского политического союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД сказал на совместной пресс-конференции с министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной в Киеве.

"Мы проговорили инициативу президента Макрона по созданию европейского политического союза. Я получил необходимые разъяснения и услышанным я доволен", - подчеркнул Кулеба.

Как сказал украинский министр, Франция и Украина исходят из того, что идея Европейского политического союза не является какой-то альтернативой для будущего членства Украины в Европейском Союзе, не является каким-то особым "третьим" решением для Украины, а является общеевропейским процессом, который сделает Украину и Евросоюз сильнее.

"Вы хорошо знаете, как нам всем в Украине надоели какие-то отдельные решения, полумеры, специальные подходы, отдельные модели, которые постоянно придумывают в отдельных европейских столицах для Украины. Нам не нужны никакие специальные решения. Не нужны никакие отдельные модели. Нам нужна четкая юридическая фиксация того, что Украина является частью европейского интеграционного проекта. Такой фиксацией станет предоставление статуса кандидата (на вступление в ЕС - УНИАН)", - сказал Кулеба.

В свою очередь Колонна отметила, что Франция хочет уже сейчас предложить гарантии усиленного сотрудничества в рамках европейского пространства с Украиной. Она подтвердила, что инициатива Макрона ни в коем случае не является альтернативой, но лишь дополнительным инструментом солидарности и координации для большего вовлечения Украины в европейское интеграционное пространство.

"Мы еще будем проговаривать эту идею и, в частности, в разговоре с президентом Зеленским", - сказала Колонна.

Новый тип "европейского политического сообщества"

Как сообщал УНИАН, в мае президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой создания европейского политического сообщества, в рамках которого можно было бы развивать сотрудничество с Украиной.

При этом 22 мая министр правительства Франции по европейским делам Клеман Бон выразил убеждение, что на вступление Украины в Евросоюз может потребоваться 15-20 лет, но добавил, что сотрудничество с Украиной в это время могло бы развиваться в рамках новой инициативы Макрона.

Вас также могут заинтересовать новости: