Президент поблагодарил понтифика за молитвы за мир для Украины.

Президент Владимир Зеленский на полях саммита лидеров "Большой семерки" в Италии встретился с Папой Римским Франциском.

Об этом глава государства сообщил в Telegram. Президент поблагодарил понтифика за молитвы за мир для Украины, духовную близость с нашим народом и гуманитарную помощь.

"Обсудили последствия российской агрессии против Украины, российский воздушный террор и сложную ситуацию в энергетике. Также пообщались о Формуле мира, роли Святого Престола в установлении справедливого и устойчивого мира для Украины, ожиданиях от Глобального саммита мира", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что в Украине ценят участие Ватикана в Саммите мира и усилия, направленные на приближение мира, в частности по возвращению украинских детей, похищенных Россией.

Папа Римский и война в Украине

20 мая Папа Римский Франциск призвал воюющие страны остановить войны. По его словам, стороны конфликта должны договориться о мире, а он может только молиться, чтобы войны в мире были закончены.

8 июня Папа Римский Франциск принял в Ватикане руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. "Это был важный разговор, во время которого я проинформировал его Святейшество о философии формулы мира президента Владимира Зеленского, рассказал, почему исключительно формула предлагает путь к справедливому миру", - прокомментировал тогда Ермак.

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