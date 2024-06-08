По словам руководителя ОП, он "проинформировал его Святейшество о философии формулы мира президента Владимира Зеленского".

Папа Римский Франциск принял в Ватикане руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом глава ОП сообщил в соцсети X.

Ермак отметил, что встреча состоялась во время его рабочего визита в Италию.

"Это был важный разговор, во время которого я проинформировал его Святейшество о философии формулы мира президента Владимира Зеленского, рассказал, почему исключительно формула предлагает путь к справедливому миру", - написал Ермак. Видео дня

Он добавил, что речь также шла о подготовке к Глобальному Саммиту мира, который состоится в Швейцарии.

"Особое внимание уделили вопросу возвращения украинских детей, которые были принудительно вывезены из страны. Нам нужен результат, поэтому делаем все, чтобы вернуть наших детей. Папа Франциск выразил свою поддержку Украине", - сообщил глава ОП.

Заявления Папы Франциска относительно войны в Украине

В марте Папа Римский Франциск заявил, что Украине пора "выбросить белый флаг" и начать переговоры с РФ. По его словам, сторона, которая проигрывает, должна "иметь мужество" согласиться на переговоры.

Как сказал понтифик, "сильнее будет тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет смелость поднять белый флаг и вести переговоры".

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