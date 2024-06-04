По мнению руководителя ОП, это повлияет на ведение войны и планирование контрнаступательных операций.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак убежден, что разрешение применять современное западное вооружение с целью нанесения ударов по территории Российской Федерации создаст угрозу для российской авиации на дальних подступах к украинской границе. Об этом руководитель ОП сообщил в Telegram.

В частности, Ермак считает крайне важным решением предоставление разрешения Украине использовать западное оружие для поражения военных объектов на территории РФ.

"Российская тактическая авиация не сможет быть в безопасности на дальних подступах к украинской границе", - подчеркнул Ермак.

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Кроме того, он добавил, что это разрешение "повлияет на ведение войны, планирование контрнаступательных действий, а также ухудшит возможности россиян задействовать силы в приграничье".

Разрешение бить по РФ западным оружием

Все больше стран предоставляют разрешение использовать доставленное в Украину вооружение для нанесения ударов по территории РФ. Известно о том, что такое разрешение предоставили по меньшей мере 10 стран. При этом, США ограничили свое разрешение лишь возможностью применять американское вооружение для ударов по силам и средствам россиян, которые наступают на Харьковщину.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на чиновника Белого дома сообщило, что Украина "не имеет никаких ограничений" на использование средств противовоздушной обороны, предоставленных США, чтобы сбивать российские ракеты или истребители над территорией России, "если они представляют угрозу для Украины".

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский официально подчеркнул, что разрешение США бить по территории РФ из артиллерийско-ракетных систем повышенной мобильности Himars является недостаточным для поражения всех видов российского оружия, из которого наносятся удары по гражданскому населению в Украине. В частности, как сообщил президент, Украина не имеет возможности и разрешения наносить удары по российским аэродромам, откуда взлетают самолеты для расстрела Украины различными ракетами и бомбами.

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