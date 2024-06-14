Также папа Франциск примет участие в сессии G7, посвященной вопросам искусственного интеллекта.

В пятницу, 14 июня, Папа Римский проведет двусторонние переговоры с мировыми лидерами на саммите стран "Группы семи" (G7) в Италии.

Как сообщает пресс-служба Святого престола, также запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Предполагается, что папа Франциск примет участие в сессии G7, посвященной вопросам искусственного интеллекта, а также проведет ряд встреч с лидерами стран, участвующих в саммите.

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Заявления Папы Франциска по поводу войны в Украине

В марте Папа Римский Франциск заявил, что Украине пора "выбросить белый флаг" и начать переговоры с РФ. По его словам, проигрывающая сторона должна "иметь мужество" согласиться на переговоры.

Как сказал понтифик, "сильнее будет тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет смелость поднять белый флаг и вести переговоры".

Несколько дней назад Папа Римский Франциск принял в Ватикане руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. "Это был важный разговор, во время которого я проинформировал его Святейшество о философии формулы мира президента Владимира Зеленского, рассказал, почему исключительно формула предлагает путь к справедливому миру", - прокомментировал Ермак.

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