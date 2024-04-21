В частности, российские ракеты и иранские дроны-камикадзе должны проиграть, чтобы никогда и нигде руины не выиграли у жизни.

Президент Владимир Зеленский обратился к странам Запада по поводу зенитных ракетных комплексов "Пэтриот" и многоцелевых истребителей F-16.

Как подчеркнул президент, зенитные ракетные комплексы "Пэтриот" являются системами ПВО только тогда, когда действуют - защищают жизнь, а не стоят без движения где-то на базах хранения.

Вместе с тем, современные истребители нужны именно там, где современность проходит испытания и где решается, будут ли дети и внуки нынешних поколений жить в мире и безопасности.

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"Демократический мир имеет все силы, чтобы преодолеть российский террор. Стоит не бояться собственной силы и действительно помогать защищать жизнь. "Петриоты" нужны сейчас в руках украинцев. Современные истребители нужны в украинском небе. Российские ракеты и иранские "шахеды" должны проиграть, чтобы никогда и нигде руины не выиграли у жизни", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что эффективно противодействовать террору можно только совместно.

"Благодарю каждую страну, каждого лидера, которые уже это понимают. Спасибо всем, кто проявляет лидерство в помощи Украине!", - подчеркнул президент.

Помощь западных партнеров

19 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета Украина-НАТО сообщил о достижении договоренности о передаче Украине дополнительных систем противовоздушной обороны. Также, страны, которые не имеют в наличии ПВО, обязались выделить средства, чтобы купить их для Украины.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко проанализировал влияние одобрения помощи от США на сроки развертывания многоцелевых истребителей F-16 в Украине. В частности, происходит подготовка к развертыванию F-16 в Украине в ближайшие недели. Истребители могут быть вооружены ракетами JASSM с дальностью поражения до 450 км.

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