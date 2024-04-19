Страны НАТО договорились направить в Украину больше систем противовоздушной обороны.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции по итогам виртуального заседания Совета министров обороны Украина-НАТО, пишет Le Monde.

"НАТО определил имеющиеся ресурсы по всей территории Альянса. Есть системы, которые доступны для Украины. Поэтому я ожидаю новые объявления о помощи Украине по ПВО в ближайшее время", - добавил он.

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