Эти страны вместе выступают как единое целое и готовы обеспечить будущее для Украины после достижения мирного соглашения о прекращении войны.

В "Коалиции желающих" определили четкие четыре цели для сильнейшего усиления Украины и формирования "гарантийных сил" безопасности, которые будут составлять контингент иностранных сил. Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Великобритании Джон Хили сказал в начале заседания "Коалиции желающих" на уровне министров обороны в Брюсселе в штаб-квартире НАТО.

Хили начал с благодарности двум сотням военных планировщиков из 30 стран, которые в последние недели упорно работали. По его словам, эти страны вместе выступают как единое целое и готовы обеспечить будущее для Украины после достижения мирного соглашения о прекращении войны.

"Мы ускоряем процесс этого планирования сегодня, планируя поставить Украину в сильнейшую позицию, чтобы защитить ее суверенитет и сдержать любую дальнейшую российскую агрессию", - подчеркнул Хили.

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В то же время, как сказал британский министр, хотя сегодняшнее обсуждение будет частным, планирование является реальным и существенным. Планы хорошо разработаны и коалиция имеет четкие цели для Украины.

"Во-первых, обеспечить безопасное небо. Во-вторых, обеспечить безопасное море. В-третьих, поддержать мир на суше, и в-четвертых - поддержать Вооруженные силы Украины, чтобы они стали сильнейшим средством сдерживания", - подчеркнул Хили.

По его словам, "гарантийные силы" коалиции для Украины (reassurance force) будут решительным и надежным механизмом безопасности, чтобы обеспечить, что "мир, достигнутый путем переговоров, принесет именно то, что обещал президент Трамп - долговременный мир для Украины".

Как сказал Хили, встреча "коалиции желающих" будет сосредоточивать внимание на том, как операционное планирование коалиции может сработать, и чтобы быть полностью готовыми к моменту, когда мирное соглашение будет достигнуто.

По его убеждению, нельзя ставить под угрозу мир, забыв о войне. Хили подчеркнул:

"Поэтому, мы должны оказывать больше давления на президента Путина, чтобы прекратить его войну. И мы должны усилить нашу поддержку для Украины как в борьбе, так и в продвижении к миру".

Он добавил, что многие министры, которые сегодня участвуют во встрече "коалиции желающих", завтра будут участвовать в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). В частности, завтра страны должны взять обязательства по предоставлению военной поддержки для Украины, чтобы усилить ее на поле боя.

Миротворцы в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский подчеркнул, что контингент иностранных сил в случае прекращения боевых действий не будет разворачиваться на линии фронта. Зарубежные военные будут находиться в тех регионах Украины, где существует минимальный уровень угрозы.

4 апреля Украину посетили британская и французская военные делегации Генштабов. По итогам их визита, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные из Франции одними из первых войдут в состав будущего контингента.

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