Арахамия не уточнил, какие именно задачи на передовой будут выполнять чиновники.

Украинские депутаты будут больше работать с военными, в частности на передовой. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа", нардеп Давид Арахамия.

"Мы неоднократно говорили о том, что по аналогии работы на округах депутаты будут больше работать с военными – на передовой, в учебных центрах, в пунктах постоянной дислокации. Сейчас в этом направлении для наших депутатов есть срочная и важная задача, которая напрямую влияет на помощь партнеров. Когда оно будет выполнено – они вернутся к работе в сессионном зале", – написал он в своем телеграмм-канале.

В то же время Арахамия подчеркнул, что такие вещи не могут и не должны анонсироваться в связи с вопросами безопасности.

Видео дня

"Вижу, чтобы это понять, некоторым из коллег не мешало бы ненадолго пожертвовать своим комфортом и побывать там, где может прилететь что угодно и в любой момент", – добавил он.

При этом Арахамия не уточнил, какие именно задачи на передовой будут выполнять чиновники.

Работа Верховной Рады

На этой неделе в Верховной Раде Украины заседания не запланированы. Известно, что многие нардепы находятся за границей.

Как сообщил депутат Ярослав Железняк, накануне на согласительном совете с фракциями были четыре министра, которые просили не откладывать их законы и быстро их проголосовать. По его словам, теперь Рада фактически не будет заседать целый месяц.

При этом Железняк говорит, что в повестке дня много важных законопроектов. Они касаются социальных, образовательных и военных вопросов.

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