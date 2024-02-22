Главнокомандующий проводит аудит ВСУ.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский начал аудит Сил обороны. Во время проверки найдены тысячи военных, которые ни разу не участвовали в бою.

"Два года подряд говорят, что есть бригады, которые уже два года на войне без ротаций. А есть подразделения, которые ни разу не были вообще на фронте. Армия 900 тысяч, 300 тысяч условно без ротаций воюют. А где же тогда 600 тысяч?" – подчеркнул нардеп Давид Арахамия в эфире программы "Тема с Натальей Мосейчук".

Есть понимание, что определенное количество военных работают над обеспечением бойцов на передовой. Однако уже в начале проверки Сырский нашел немалое количество военнослужащих, которые могут участвовать непосредственно в боевых действиях.

"Условно уже найдено 8 тысяч человек, которые просто прикомандированы к Генеральному Штабу и не воевали", – добавил Арахамия.

Чиновник подчеркнул, что эти военные уже получили приказ и проходят подготовку. Их отправят на усиление к боевым бригадам на передовой.

"Я считаю, что цифра (бойцов, которые не были на фронте с начала вторжения – ред.) будет намного больше", – констатировал он.

Война в Украине: важные новости

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", офицер Вооруженных сил Украины Дмитрий Лиховий сообщил, что на фронте есть по меньшей мере еще одна горячая точка – это Марьинское направление. По его словам, до 18 часов только на этом направлении в районе населенных пунктов Новомихайловка и Победа в Донецкой области противник при поддержке авиации 31 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

Кроме того, россияне не прекращают обстрелов мирных населенных пунктов. 22 февраля враг ударил по Донецкой области из РСЗО "Ураган". По территории села Константинопольское попали 13 снарядов. Погиб человек, еще 9 – пострадали. Среди раненых четверо подростков.

Вас также могут заинтересовать новости: