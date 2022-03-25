Санкции против Лукашенко применены из-за"стратегической поддержки России и ее вооруженных сил в нападении на суверенитет и территориальную целостность Украины".

Правительство Австралии расширило санкционный список, добавив туда непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко и его семью.

Об этом говорится на сайте австралийского правительства.

Под санкции попали еще 22 российских пропагандиста и распространителя дезинформации. Это, в частности, старшие редактора Russia Today, Фонда стратегической культуры, InfoRos и NewsFront.

Также санкции применены к Александру Лукашенко, его бывшей жене Галине и его старшему сыну Виктору.

Санкции против Лукашенко применены из-за "стратегической поддержки России и ее вооруженных сил в нападении на суверенитет и территориальную целостность Украины".

"Белорусское правительство разрешило российским военным тренироваться в их стране в течение недель перед вторжением. С тех пор это позволило России запускать баллистические ракеты из Беларуси в Украину, позволило перевозить российских военных, тяжелое вооружение и танки в Украину, обеспечило пункты заправки в Беларуси для российских военных самолетов и сохраняло российское оружие и военную технику", - говорится в сообщении.

Также в правительстве Австралии отмечают, что в тесной координации с партнерами продолжат вводить дополнительные санкции, "чтобы нанести значительных затрат тем в России и Беларуси, кто несет ответственность или имеет власть".

Ранее Австралия запретила продажу России глинозема и алюминиевой руды, что имеет целью ограничить способность РФ изготавливать оружие и боеприпасы.

Как сообщал УНИАН, 20 марта в Минобороны Украины заявили, что зафиксированы признаки подготовки Вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. В Генштабе ВСУ при этом заявили, что существует большая угроза наступления Республики Беларусь на Волынском направлении.

Также в Генштабе заявили, что РФ продолжает накапливать технику вдоль белорусской границы.

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