В европейских столицах главная тема 9 мая – это цена мира, которую придется уплатить, останавливая развязанную Россией войну.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Российская Федерация - единственный виновник разрушения мира в Европе, это ее историческая ответственность.

Об этом он сказал в своем традиционном вечернем видеообращении к украинцам.

Глава государства отметил, что обычно 9-го мая европейцы упоминали цену мира, которая была уплачена всеми народами нашего континента 77 лет назад, говорили – как не допустить повторения такой страшной войны.

"Сейчас все по-другому. В европейских столицах главная тема - это та цена мира, которую еще придется уплатить, останавливая развязанную Россией войну. А также - цена для России за то, что она снова принесла в Европу зло тотальной войны на уничтожение нашего народа. Уверен, сейчас это главная тема и в Москве. Там могут изображать в пропаганде что угодно. Пускай. И делать любые политические заявления. Но реальность не изменить. Реальность нуждается в мире. А единственным виновником того, что мир был разрушен, является и останется российское государство. Это - историческая ответственность для России", - подчеркнул Зеленский.

Как ранее сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин заявил, что война в Украине - это "предупредительный отпор агрессии" со стороны НАТО. Российский диктатор во время выступления на параде вспомнил о "спецоперации" в Украине, оправдав свои действия.

Несмотря на прогнозы многих аналитиков и военных экспертов, Путин не объявил войну Украине и мобилизацию в России.

При этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина точно докажет свою ключевую миссию - денацификацию Российской Федерации, а сегодняшняя речь президента РФ Владимира Путина до 9 мая была речью страны, которая проигрывает.

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