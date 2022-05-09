Украина на сегодня является "символом окончания понтов Российской Федерации, с которыми они жили последние 20 лет".

Украина точно докажет свою ключевую миссию – денацификацию Российской Федерации, а сегодняшняя речь президента РФ Владимира Путина к 9 мая была речью страны, которая проигрывает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона сказал советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

"У нас будет победа тогда, когда Россия проиграет все, что она должна проиграть окончательно. Украина является символом окончания понтов Российской Федерации, с которыми они жили последние 20 лет", – сказал он.

Подоляк отметил, что "даже 9 мая сейчас выглядит для России сейчас трагедийно. Они уже сами не верят в свою победу. 70 дней войны, когда они хотели поставить Украину на колени, не дали им больших побед. У них много есть трагедий на уровне семей, о которых они уже не могут молчать".

"Украина точно докажет свою ключевую миссию – денацификацию Российской Федерации", – сказал Подоляк.

По словам советника главы ОП, сегодняшняя речь Путина к 9 мая – "достаточно серая".

"В речи нет никакой ключевой идеи, а лишь банальный набор слов, и Путин с ней выглядит очень странно, потому что это речь страны, которая проигрывает. В них нет уже больше креатива, как только угрожать ядерным оружием, и угрожать другим странам", - сказал он.

Однако Подоляк отметил, что Россия является непредсказуемой страной, у нее есть ресурсы. "И нам нужно быть бдительными, потому что понятно, что она будет атаковать наши города ракетами. К сожалению, у рашистов еще есть ресурс и они получают деньги от нефти и пробуют бросить как можно больше людей в Украину. Эта рашистская тактика не изменилась еще со времен Второй мировой - российские оккупанты воюют только количественно. Им не важно, сколько солдат положить на поле боя", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович написал в Facebook по поводу парада в Москве и выступления Путина, что испуганный президент России не хочет масштабной войны.

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