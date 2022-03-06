Глава МИД убежден, что рано или поздно Украине удастся переломить ситуацию в свою пользу в украинском небе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что прорабатываются различные варианты для закрытия неба над Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

"На самом деле сейчас прорабатываются различные опции, различные варианты того, как можно закрыть небо над Украиной, как можно вычистить с неба российские самолеты. Это тоже чрезвычайно сложная тема", - подчеркнул Кулеба.

При этом, глава МИД обратился ко всем украинцам не прекращать требовать от НАТО закрытия неба над Украиной.

"Рано или поздно мы добьемся того, что в тот или иной способ мы изменим в свою пользу ситуацию в украинском небе, но для этого нужно непрерывно давить", - сказал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 4 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе опасаются, что закрытие неба над Украиной приведет к полномасштабной войне в Европе с привлечением большого количества стран.

Министр обороны Алексей Резников призвал НАТО изменить решение и закрыть воздушное пространство над Украиной.

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