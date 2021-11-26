Сегодня Владимир Зеленский провел масштабную пресс-конференцию.

В пятницу, 26 ноября, состоялся пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины". Мероприятие длилось пять часов вместо анонсированных трех.

УНИАН собрал самые важные заявления Владимира Зеленского.

О реформах и деолигархизации

Зеленский перечислил реформы, которые ему удалось внедрить за время каденции.

"Земельная реформа, банковская реформа, реформа инфраструктуры, которая признана всеми, не только в Украине… Инфраструктурная реформа сегодня самая удачная за пятьдесят лет. Я думаю, что это большой прогресс. Я считаю, что мы измеряем успехи в строительстве и строительстве страны в тысячах километров дорог, уже не в одном мосту, когда мы гордимся, что в Запорожье мост строится, а строится 150 мостов", - сказал он.

Президент заявил, что объявил олигархам войну и уже может говорить о первых результатах.

"Аэропорт "Борисполь" прибыльный, "Укрзализныця" начала приносить прибыль, порты стали прибыльными. Это – деолигархизация, потому что мы понимаем, какие люди… и не только представители олигархов, некоторые чиновники бывшие и некоторые служащие бывшие – они везде были, во всем, что принадлежит государству Украина, во всем, что принадлежит народу Украины, всюду их щупальца, даже не руки. И сегодня эти направления прибыльны", - сказал он.

О возможном вторжении РФ

По словам главы государства, Украина готова к эскалации на границах, но некоторые СМИ преувеличивают ее вероятность.

"Широкомасштабное (наступление) или продолжение мощной эскалации со стороны России или со стороны боевиков, которых поддерживает Российская Федерация, - я считаю, что такая вероятность может быть в любой день, но считаю, что сегодня идет запугивание. Сразу хочу сказать, что с некоторых площадок, из средств массовой информации действительно идет большое запугивание, что завтра будет война", - подчеркнул Зеленский.

"Я считаю, что ситуация точно не хуже, чем она была весной. Я считаю, что количество военных там сейчас меньше. Я считаю, что их больше, чем в момент в момент прекращение огня, о котором мы договаривались (в июле 2020 года - УНИАН). Это мы видим, их больше, мы видим очень часто ротацию, то есть это именно для того, чтобы показывать нам, показывать информационно для спутника и других разведданных, что идет накопление. Мы видим также иногда увеличение техники - технику привезли, а затем отошли, чтобы видели, что накопление техники идет также", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия должна публично заявить, что не готовит полномасштабное вторжение.

"Мы не только публично, но и не публично получили информацию, очень прямую, от США, Великобритании, Турции, стран Евросоюза, Канады, что они в любом случае – на нашей стороне и будут нас поддерживать. Если что-то начнется", – сказал Зеленский.

Об общении с Россией

Глава государства говорит, что лидеры разных стран хотят, чтобы Украина и Россия наладили связь.

"Я ежедневно разговариваю с лидерами разных стран. Вчера были (президент Европейского совета) Шарль Мишель, (канцлер Германии) Ангела Меркель. И они очень хотят, чтобы мы начали общаться вместе с ними с Российской Федерацией. Обязательно будет звонок. Они хотят контакты нашей администрации и администрации России. Я думаю, что в ближайшее время Ермак будет с ними контактировать. Мы абсолютно не против", - заявил Зеленский.

Также он надеется, что во время встречи президента США Джо Байдена и России Владимира Путина будет обсуждаться освобождение украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в России и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Президент обратился к гражданам РФ, комментируя риторику в информационном пространстве о том, что украинцы якобы начинают эскалацию.

"Я по-русски хочу им сказать, что Украина не нападала никогда на Россию. Это очень важно слышать. Да у нас в голове такого нет, у людей", - заявил Зеленский.

Он отметил, что неправдивые сообщения России - фундамент для оправдания возможного вторжения в Украину.

Зеленский рассказал, что Украина предложила России увеличить транзит природного газа в Европу и скидку, однако там до сих пор не ответили.

"У нас контракт до 2024 года. Мы за продление транзита нашего газа. Мы предложили кроме контракта также увеличить транзит, поскольку это позволяют наши мощности. Мы предложили снизить стоимость транзита, чтобы было дешевле всех других "потоков". Но Россия на это не пошла", – отметил Зеленский.

О подготовке госпереворота

Зеленский заявил, что в Украине планировался госпереворот на 1-2 декабря.

"Могу сказать сразу, что у нас есть не только агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация, где представители из Украины, скажем, с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, что будет привлечен миллиард долларов и т.д. Я считаю, что это подстава бизнесмена Рината Ахметова. Я считаю, что это операция. Его втягивают в войну против государства Украина", - заявил глава государства.

О Януковиче и Порошенко

Президент заявил, что не собирается бежать из Украины или "лезть на бульдозер"

"Хочу сказать, что я не Янукович. Бежать я никуда не буду. И не Порошенко. На гибели людей Небесной сотни, на бульдозер вылезать я тоже не буду. Буду в эти дни ожидать всех, кто там собирается (о митингах в центре Киева), с удовольствием работать на Банковой", - сказал глава государства

О введении военного положения

Президент опроверг информацию о том, что он собирается ввести военное положение с 1 декабря. По его словам, это приведет к катастрофическим последствиям для экономики.

О спецоперации по "вагнеровцам"

Зеленский назвал бывшего руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Максима Бурбу аферистом.

"Бурба говорит о том, о чем не имеет права", - прокомментировал Зеленский слова бывшего главы ГУР Минобороны в эфире программы "Свобода слова" о срыве спецоперации по "вагнеровцам".

По его словам, Украина не проводила эту операцию, а ее в нее "втянули".

О втором президентском сроке

Президент заявил, что будет принимать решение вместе с родными, на чью жизнь влияет президентство.

"По поводу второго срока – я не принял это решение, его принимает общество", - говорит Зеленский.

О встречах с руководителями фракций и роспуске Рады

Президента спросили, проводит ли он встречи с руководителями фракций ВР, кроме "Слуги народа". Он ответил, что проводит консультации только с монобольшинством.

Зеленский подчеркнул, что должен сейчас думать о стабильности в стране.

"Я не буду распускать парламент. Пока ничего не меняется", - сказал он.

О новом Майдане

По словам Зеленского, в Украине против него ведут медийную войну, связанную с законом о деолигархизации.

"Мой главный союзник – народ Украины, поэтому не может быть Майданов, потому что люди видят, что мы делаем, потому что мы не ворье какое-то", - сказал он.

Также он сказал, что некоторые медиа и политики пытаются оказывать на него давление.

"Какие-то люди потеряли власть, сейчас хотят ее получить, хотят какой-то реванш, и через все возможности они заходят, давят... С давлением ничего не получится. Я эмоциональный, живой, правдивый человек. Я не лгу. Иногда не все я могу сказать, правда", - сказал президент.

Президент отметил, что готов вести переговоры, если это будет на благо страны.

"Ради стабильности Украины я готов к разговору с кем угодно. Но не тогда, если это будет шантаж. Ради шантажа я никогда не сяду", - заявил президент.

О сотрудничестве с МВФ

По его словам, Украина получит большие проблемы, если не будет сотрудничать с Международным валютным фондом.

"Несмотря на то, что мы самостоятельное государство, к сожалению, наша экономика зависит от внешних денег. К программам Международного валютного фонда присоединяются все остальные, это как флаг, на который все смотрят, то есть помощь Всемирного банка, помощь ЕБРР… Они все на это смотрят. Если что-то угрожает нашей программе с МВФ, это большие проблемы", - отметил Зеленский.

Зеленский заявил, что сравнение продажи студии "Квартал 95" в Россию и работу шоколадной фабрики Порошенко в Липецке некорректно.

"Некорректно вообще сравнивать медиапространство с конфетами. Кстати, конфеты эти продавались в ОРДЛО, есть много фото. И эти конфеты продавались в сепаратистских полках. Ну, продавались, так и продавались. А что касается шведов. Студия "Квартал 95" заключила с ними договор лет за 10 до начала войны. И тогда для ребят это был эксклюзивный партнер", – сказалл он, напомнив, что "вышел из бизнеса"

О конфликте с Леросом

Также Зеленский прокомментировал инцидент со "средним пальцем", который показав ему внефракционный нардеп Гео Лерос в Раде.

"Относительно среднего пальца. Честно говоря, мне кажется, что там видео находили, это же в прямом эфире было. Поэтому немного необычный для меня вопрос. Это же в Раде было. Это журналисты сняли. Так при чем тут ГБР? Не совсем понятно. Это насчет "взяточника Лероса", - сказал он.

Перепалки с журналистами

Зеленский раскритиковал журналиста Савика Шустера и заявил, что тот "служит олигархам и дестабилизирует ситуацию в Украине".

После вопроса журналиста Цензор.НЕТ Юрия Бутусова о провале спецоперации по "вагнеровцам", Зеленский обвинил его в "сливе" секретной информации и гибели людей от этих "сливов". Также он заявил, что журналист работает на контрабандиста из санкционного списка СНБО.

Бутусов отверг обвинения и в ответ обвинил президента во лжи.

Также Зеленский говорит, что Турчинов рассматривается как один из тех, кто причастен к потере Крыма, а Порошенко – Донбасса.

Журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача он обвинил в том, что не может отдыхать в Киеве из-за него, а его дети - не могут ходить без охраны.

"Это ваше панибратство... Я президент Украины, Миша!", - сорвался он.

После обсуждения расследования Ткача он пригласил его отпраздновать его день рождения 25 января.

Также президент назвал Гордона "позорищем".

"Даже если я не пойду на второй срок. Они так боятся, Гордон аж из штанов выбрасывается: "Не должен идти!". Господи... Разве это самое главное? Я там не вижу, как мои дети растут. Вот это я должен. Должен только им… Позорище", - возмутился президент.

Автор: Людмила Жерновская