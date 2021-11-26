По прогнозам МВФ, полноценный запуск газопровода "Северный поток - 2" может привести к сокращению доходов Украины от транзита газа на 40%, до 1,2 млрд долл.

Украина предложила России увеличить транзит природного газа в Европу и скидку, однако она официального ответа на это предложение не предоставила.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины".

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"У нас контракт до 2024 года. Мы за продолжение транзита нашего газа. Мы предложили, помимо контракта, также увеличить транзит, поскольку это позволяют наши мощности. Мы предложили снизить стоимость транзита, чтобы было дешевле, чем у всех остальных "потоков". Но Россия на это не пошла. Я слышал риторику с российской стороны, что они готовы продлить контракт на транзит. Кроме этих заявлений, я ничего не слышал. Предметной встречи между представителями не было", - отметил Зеленский.

"Северный поток-2" и транзит газа:

По прогнозам МВФ, запуск газопровода "Северный поток-2" может привести к сокращению доходов Украины от транзита газа на 40%, до 1,2 млрд долл. в год до 2024 года, пока действует нынешний контракт с "Газпромом" на транзит.

Украина хочет продлить действие контракта с "Газпромом" о транзите газа на 15 лет.

Председатель правления "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что Россия намеренно уменьшает объемы транзита газа через Украину, чтобы шантажировать Европу и заставить как можно быстрее сертифицировать "Северный поток-2".

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

Автор: Богдан Слуцкий