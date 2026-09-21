Оккупанты выпустили свой тяжелый дрон: где его уже применяют

Российский гексакоптер получил название "Мангас".

Россия выпустила свою версию тяжелого бомбардировщика. Как пишет военный портал "Милитарный", российский тяжелый дрон-бомбардировщик, разработанный компаниями "Байкальская Тактическая Группа" из Улан-Удэ и "Курьер", получил название "Мангас".

"Гексакоптер "Мангас" является ответом российских разработчиков на украинский беспилотник VAMPIRE, который в России называют "Баба-Яга". Ранее неспособность России самостоятельно производить тяжёлые бомбардировочные дроны привела к появлению сети по ремонту захваченных и сбитых украинских VAMPIRE", – пишут аналитики.

О начале его производства было объявлено в сентябре 2025 года. В Минобороны России заявили, что новый дрон уже применяется в войне против Украины. В частности, его используют российские военнослужащие из 11-го армейского корпуса группировки "Север".

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Отмечается, что он оснащен тепловизионной камерой и поэтому в основном применяется в ночное время. Говорится, что "Мангас" выполняет задачи по обеспечению передовых подразделений, а также используется в качестве тактического беспилотного бомбардировщика.

"Мангас" выполнен по мультироторной схеме с шестью штангами, на которых расположены винты. В целом он имеет классическую архитектуру компоновки, присущую аппаратам этого класса", – добавили авторы.

Дрон работает от аккумуляторной батареи и оснащен системой автопилота, а также защитой от средств радиоэлектронного подавления (РЭП). Заявленная максимальная дальность полета – до 50 км при минимальной нагрузке.

Как Украина и партнеры модернизируют тяжелые дроны

Напомним, что Силы обороны используют новый модуль донаведения FireFly, предназначенный для применения на тяжелых ударных дронах. Модуль устанавливается на боеприпас, который подвешивается к дрону-бомбардировщику. Система способна самостоятельно корректировать траекторию полёта боеприпаса после захвата цели оператором и сброса боеприпаса.

В то же время Украина полагается на тяжелые дроны в задачах по логистике. Дроны перевозят грузы для доставки снабжения в районы, где людям опасно находиться.

А во время оборонной выставки Enforce Tac 2026 в Германии датская компания Hecto Drone впервые представила тяжёлый гексокоптер с подвесным боевым модулем, оснащённым двумя полуавтоматическими винтовками.

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