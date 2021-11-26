По словам президента, в резиденцию в Гуте он с командой и семьей летел двумя военными вертолетами и вертолетом ГСЧС.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал расследование журналистов о праздновании дня рождения главы Офиса президента Андрея Ермака.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины".

В частности, он отметил, что имеет полное право не жить в гостинице, а использовать госрезиденцию.

"Я имею полное право иногда отдыхать. Благодаря вам для меня больше нет места в Киеве, где я могу отдыхать... Благодаря вам никто моих детей не может быть без охраны... Благодаря вам времени у меня на свою собственную жизнь нет", - заявил Зеленский.

Читайте также"Не обязан": Зеленский объяснил, почему редко проводит пресс-конференцииОн подтвердил, что в те дни он действительно был в резиденции в Гуте вместе с Ермаком.

По словам президента, в пятницу вечером он с семьей улетел туда отдохнуть на один день, объяснив, что не смог использовать президентский вертолет, потому что он сломался.

В то же время, по словам Зеленского, лететь на одном вертолете он не мог из-за вопросов безопасности, поэтому был еще вертолет с сопровождением.

"Обратились люди, которые летят вместе со мной, чтобы использовать на этот раз вертолет ГСЧС. Я спросил, законно ли это, и мне сказали, что у меня есть все законные права. Мы полетели двумя вертолетами военными и вертолетом ГСЧС...", - рассказал он.

Глава государства сообщил, что в ночь с пятницы на субботу встретился с министром развития общин и территорий Алексеем Чернышовым, чтобы обсудить инфраструктуру для будущего дипломатического форума, который пройдет в резиденции в Гуте.

"Я прекрасно "отдохнул" с господином Чернышовым, работая в ночь с пятницы на субботу. В субботу у меня был выходной день. Вместе со мной там был председатель офиса и моя семья. В воскресенье... утром я полетел на возложение цветов в Киев, после которого уехал на работу... я провел встречи с военными... После этого я сел в вертолет и полетел с Ермаком... в Гуту... И в понедельник я улетел на работу. Конец эпопеи великой измены "вертолет, Ермак и Ткач (Михаил Ткач, журналист, который проводил расследование - УНИАН)", - подчеркнул Зеленский.

Он пригласил журналиста на свой день рождения 25 января.

Ранее журналисты опубликовали расследование, в котором говорилось, что президент и его офис якобы праздновали день рождения Ермака на государственной даче, а людей туда доставляли на вертолетах ГСЧС.

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Автор: Антонина Доломанжи