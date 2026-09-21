Турция передала Украине и РФ предложения о прекращении атак в Черном море

Ранее Турция подготовила план безопасной перевозки зерна через Чёрное море.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара передала Украине и России предложения о прекращении атак в Чёрном море. Его заявление опубликовал сайт Директората по коммуникациям администрации президента Турции.

"Украине и России были переданы различные предложения, направленные на урегулирование конфликтов в Черном море", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Турции заявил, что его страна подготовила план безопасной перевозки зерна через Чёрное море и поддерживает по этому поводу контакты как с Россией, так и с Украиной. По его словам, Турция неоднократно выражала готовность возобновить соглашение, заключенное при посредничестве ООН, которое позволило вывезти зерно из Украины во время полномасштабной войны.

Видео дня

Россия несет больше потерь в Черном море, чем Украина

Ранее пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что Россия, которая отказывается от договоренностей о прекращении огня в отношении судов с агропродукцией в Черном море, несет большие потери, чем Украина.

По словам Плетенчука, как только россиянам что-то предлагают, они сразу требуют какие-то дополнительные бонусы. Он напомнил, что подобное уже происходило после истечения срока "зернового соглашения", когда россияне для его продления начали требовать снятия санкций.

Вас также могут заинтересовать новости: