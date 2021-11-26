Также президент заявил, что уже есть некоторые результаты борьбы с олигархами.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина находится в начале большой войны, целью которой является деолигархизация страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции.

"По деолигархизации я считаю, что мы в начале большого процесса, большой войны по деолигархизации", - сказал он.

Также Зеленский добавил, что большую роль в деолигархизации играют экономические реформы.

Читайте такжеЗеленский заявил, что в Украине готовили государственный переворот (видео)"Земельная реформа, банковская реформа, реформа инфраструктуры, которая признана всеми, не только в Украине... инфраструктурная реформа сегодня самая крупная и удачная за пятьдесят лет. Я считаю, что это большой прогресс. Я считаю, что мы измеряем успехи в строительстве и развитии страны в тысячах километров дорог, уже не в одном мосту, когда мы гордимся, что в Запорожье мост строится, а строится 150 мостов", - сказал он.

Также президент заявил, что уже есть некоторые результаты борьбы с олигархами.

"Аэропорт "Борисполь" прибыльный, "Укрзализныця" начала приносить прибыль, порты стали прибыльными. Это – деолигархизация, потому что мы понимаем, какие люди... и не только представители олигархов, некоторые бывшие чиновники и некоторые бывшие служащие – они везде были, во всем, что принадлежит государству Украина, во всем, что принадлежит народу Украины, всюду их щупальцы, даже не руки. И сегодня эти направления прибыльные", - сказал он.

Закон об олигархах

Как сообщал УНИАН, 5 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об олигархах.

В законе определяется, что олигархом считается физическое лицо, которое одновременно соответствует как минимум трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации; является конечным бенефициарным собственником субъекта хозяйствования, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает такое положение; подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Автор: Дмитрий Шварц