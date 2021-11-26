Глава государства отмечает, что не является таким, как предыдущие президенты Виктор Янукович и Петр Порошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что не является Виктором Януковичем, который бежал из Украины в Россию. Также он отметил, что он не является Петром Порошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-марафоне "30 вопросов Президенту Украины".

"Хочу сказать, что я не Янукович. Бежать я никуда не буду. И не Порошенко. На гибели людей Небесной Сотни, на бульдозер вылезать я тоже не буду. Буду в эти дни ожидать всех, кто там собирается (о митингах в центре Киева - УНИАН), с удовольствием работать на Банковой", - сказал Зеленский.

Читайте такжеЗеленский проводит марафон со СМИ (онлайн-трансляция)Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявляет об имеющейся информации об обсуждении между определенными представителями Украины и России возможного участия бизнесмена Рината Ахметова в осуществлении государственного переворота в Украине.

Помимо этого Зеленский заявил, что сам Ахметов может об этом не знать:

"Кстати, я считаю, что он может об этом не знать, а может, и знает. Я приглашаю Рината Ахметова на Банковую послушать ту информацию, которой можно поделиться, или в соответствующие органы, где он может получить эту информацию".

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Автор: Виталий Саенко