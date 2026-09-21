В ГУР подсчитали, сколько мобилизованных потенциально может набрать РФ в ходе нового призыва

В украинской разведке считают, что в России имеется ресурсная база для масштабного призыва.

Россия теоретически может обеспечить 600 тысяч мобилизованных, но не имеет ресурсов, чтобы одновременно подготовить такое количество оккупантов. Об этом Главное управление разведки Министерства обороны сообщило в ответ на запрос Liga.net.

В ведомстве пояснили, что ресурсная база для такого масштабного призыва у России есть, но одновременная подготовка всех 600 тысяч человек для разведки выглядит нереалистичной из-за нехватки инструкторов, полигонов и материально-технической базы.

При этом украинская разведка отметила, что Кремль способен ежемесячно готовить до 100 тысяч новых бойцов для войны против Украины, несмотря на снижение темпов набора контрактников.

Видео дня

В ГУР Украины прогнозируют, что даже в случае объявления массовой мобилизации Кремль растянет процесс подготовки нового пополнения на несколько месяцев, а не проведет его одновременно.

Отмечается, что вопрос о возможной новой мобилизации в России обострился на фоне сообщений западных дипломатов о подготовке Кремля к масштабному призыву после завершения выборов в Госдуму России.

Формальная нормативная база для такого шага в РФ уже подготовлена, но официально власти продолжают отрицать эти планы. Параллельно оккупационная администрация готовит почву для принудительного призыва и на захваченных территориях Украины.

Мобилизация в РФ: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что бывший неофициальный советник экс-президента Дмитрия Медведева Сергей Гуриев не исключил, что президент РФ Владимир Путин будет ссылаться на результаты голосования как на доказательство того, что россияне способны выдержать экономические трудности, усиливая свои военные цели, направленные на капитуляцию Украины. По словам Гуриева, учитывая растущий бюджетный дефицит России и рекордные военные расходы, Путину было бы дешевле призывать солдат силой, и это риск, который, скорее всего, вскоре придется взвесить. Гуриев не исключил, что российский диктатор "может быть дезинформирован" относительно реального уровня поддержки, которой он пользуется. Он добавил, что экономические последствия войны становятся политическим бременем для Путина, а некоторые чиновники публикуют неутешительные финансовые прогнозы.

Также мы писали, что бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус отметил, что, хотя Россия имеет значительное преимущество над Украиной как в экономическом, так и в человеческом плане, Путин вряд ли достигнет своих военных целей даже в случае объявления мобилизации. Петреус подчеркнул, что России не удалось продвинуться к укрепленным украинским городам. В то же время он подчеркнул необходимость усиления давления на РФ, поскольку в настоящее время набирает обороты война на истощение. В частности, Петреус упомянул о дальнобойных ударах Сил обороны по территории РФ, а также об экономическом давлении со стороны Запада.

Вас также могут заинтересовать новости: