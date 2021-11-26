"Квартал" продает сериалы в 40 стран мира, отметил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский не считает корректным сравнение продажи студии "Квартал 95" в Россию и работу шоколадной фабрики пятого президента Украины Петра Порошенко в российском Липецке.

Об этом он заявил во время пресс-марафона "30 вопросов президенту" 26 ноября.

Зеленскому напомнили, что после его избрания президентом СНБО ввел против российских телеканалов, в частности "СТС", санкции, которые не позволяют украинским компаниям с ними торговать.

После чего студия "Квартал 95" продала права на продажу сериалов шведскому посреднику, а уж тот, мол, продает россиянам киноленты. В связи с этим у Зеленского спросили, корректно ли сравнить работу "Квартала" в Россию с работой Липецкой фабрики Порошенко.

Читайте такжеЗеленский отреагировал на средний палец, который ему показал Лерос (видео)В ответ глава государства заявил, что он уже отошел от этого бизнеса в отличие от своего предшественника, который даже после "ухода от дивидендов", мол, продолжал торговать конфетами в разгар войны.

"Некорректно вообще сравнивать медиапространство с конфетами. Кстати, конфеты эти продавались в ОРДЛО, есть много фото. И эти конфеты продавались в сепаратистских полках. Ну, продавались, так и продавались. А что касается шведов. Студия "Квартал 95" заключила с ними договор лет за 10 до начала войны. И тогда для ребят это был эксклюзивный партнер", – сказал Зеленский, добавив, что "Квартал" продает сериалы в 40 стран мира.

Зеленский еще раз подчеркнул, что "вышел из бизнеса": "Даже не знаю, где и что транслируется. Я, как президент Украины, должен защищать украинское медиапространство".

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 26 ноября, происходит пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины". Мероприятие началось в 12:00 и продлится три часа. Он посвящен экватору каденции Зеленского.

Мероприятие анонсировали только вчера. Приглашены представители 30 украинских и международных изданий.

Во время марафона Владимир Зеленский заявил об имеющейся информации об обсуждении между определенными представителями Украины и России возможного участия бизнесмена Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине.

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Автор: Яна Ставская