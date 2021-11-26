Президент намекнул на связь нардепа со взяточничеством.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на "средний палец", который показав ему внефракционный нардеп Гео Лерос в Раде.

Свою позицию по инциденту Зеленский озвучил во время пресс-марафона 26 ноября.

"Относительно среднего пальца. Честно говоря, мне кажется, что там видео находили, это же в прямом эфире было. Поэтому немного необычный для меня вопрос. Это же в Раде было. Это журналисты сняли. Так при чем тут ГБР? Не совсем понятно. Это насчет "взяточника Лероса", — сказал Зеленский.

Реакцию самого Лероса на реплику Зеленского долго ждать не пришлось. В Facebook нардеп отреагировал достаточно эмоционально и отметил, что собирается подать в суд на Зеленского.

"Пора и мне подавать в суд на Зеленского, что и будем делать", — написал Лерос.

Скандал с Леросом - что известно

4 ноября Лерос во время выступления с трибуны парламента назвал президента Владимира Зеленского "предателем". Президент не реагировал на это, а глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал, чтобы Леросу отключили микрофон, поскольку он говорил не по теме. Микрофон отключили, тогда Лерос повернулся к президенту и показал ему поднятый средний палец.

11 ноября депутату вручили два подозрения - в хулиганстве и в неисполнение решения суда. Первое подозрение касается инцидента в ВР. Во второй - речь идет о невыполнении решения Киевского апелляционного суда, который обязал Лероса опровергнуть заявление о том, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак через своего брата Дениса якобы занимался продажей государственных должностей.

Сам же нардеп заявил, что действовал импульсивно, когда в сессионном зале Верховной Рады показал неприличный жест, однако не считает его оскорбительным.

В ходатайстве прокурор отметил, что Лерос не выполнил решение Киевского апелляционного суда и не опроверг ранее обнародованную им в Facebook информацию о том, что брат руководителя Офиса президента "торгует государственными должностями". В связи с этим сторона обвинения настаивала на круглосуточном домашнем аресте.

18 ноября Печерский районный суд Киева избрал народному депутату Гео Леросу меру пресечения в виде личного обязательства до 10 января 2022 года.

Пресс-марафон Зеленского: что нужно знать:

Автор: Марта Гичко