Бывшая жена Януковича умерла в России, – СМИ

Информация об активности с мобильного номера Людмилы Янукович в последний раз была зафиксирована 19 июня.

Бывшая жена беглого экс-президента Виктора Януковича, 76-летняя Людмила Янукович, вероятно, скончалась в июне в России, сообщило Телевидение Торонто.

Журналисты провели расследование и выяснили, что номер Людмилы Янукович числится в российском реестре "Госуслуги", но уже давно не обслуживается. Информация об активности абонента в последний раз фиксировалась 19 июня.

Однако смерть Людмилы Януковича официально не подтверждена.

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"Мы нашли телефон, которым пользовалась Людмила Янукович, на российском портале "Госуслуги". С 19 июня 2026 года он указан в реестре как номер умершего человека, поэтому возможно, что Людмилы уже нет. Но других подтверждений ее смерти мы пока не нашли", – рассказали журналисты.

Примечательно, что в 2022 году соцсети и СМИ уже сообщали о смерти бывшей жены Януковича, но тогда пресс-секретарь экс-президента-беглеца опроверг эту информацию.

"Информация о смерти Людмилы Янукович – ложь. Информация о смерти Людмилы Александровны Янукович, распространяемая отдельными безответственными лицами, – не более чем черный пиар… Подобное переходит все человеческие границы", – говорилось в заявлении.

Виктор Янукович: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Янукович проиграл суд по отмене санкций, введенных против него Европейским союзом. Первые европейские санкции против беглого президента Европа ввела в 2014 году: ему запретили въезд в ЕС и заморозили его активы. Впоследствии, в 2022 году, после полномасштабного российского вторжения в Украину были введены новые санкции. Согласно постановлению европейского суда, действия Януковича во главе Украины "явно способствовали дестабилизации" страны, поэтому судьи признали правильным решение ЕС ввести против него санкции на основании определенных правовых критериев.

Также мы писали, что Янукович в прошлом году получил второй приговор в украинском суде – 15 лет лишения свободы за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконного пересечения государственной границы. В январе 2019 года он был осужден за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны (ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины) и приговорен к 13 годам лишения свободы.

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