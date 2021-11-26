Зеленский утверждает, что к "медиа-войне" причастен Ренат Ахметов.

Президент Владимир Зеленский убежден, что против него и закона о деолигархизации ведут "медиа-войну", но, считает, это не сможет подстрекнуть общество пойти против него.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины".

По словам главы государства, у него нет "медиа союзников, к сожалению": "Мой главный союзник – народ Украины, поэтому не может быть других Майданов, потому что люди видят, что мы делаем, потому что мы не ворье какое-то".

Зеленский утверждает, что к этой "медиа-войне" причастен Ренат Ахметов.

"Это не является какой-то тайной, секретом. Понимаем эту реакцию. Это реакция лично Рената Ахметова. Он должен понимать, что у нас страна под названием Украина, а не страна под названием ДТЭК, потому ключей от государства у него нет", – ответил президент.

Зеленский считает, что на сегодня Ахметова "втянули, и он воюет с государством. Это большая ошибка".

При этом добавил, что к этой борьбе мобилизуют и некоторых депутатов в Верховной Раде Украины. По его словам, Ахметов пытается создать партию из депутатов, которые прошли в парламент по списку других партий.

После чего он снова вступил в спор с Савиком Шустером, обвинив его в работе на дестабилизацию ситуации: "Я вас не виню. Но ведь вы честный человек. Вы считаете себя порядочным человеком? ...Но вы выходите и становитесь одним из дестабилизаторов ситуации".

В качестве примера он привел ситуацию с закупкой угля,"когда идет обвинение, что он не закуплен, а также обвинение в закупке электричества в Беларуси".

Автор: Надя Пришляк