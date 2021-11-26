Глава государства отметил, что накопление войск у границ Украины происходит на фоне опасной риторики РФ.

Президент Владимир Зеленский описал ситуацию на границе Украины с Российской Федерацией, где происходит накопление российских войск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины".

"Я считаю, что ситуация точно не хуже, чем она была весной (когда Россия впервые начала стягивать войска к границе Украины - УНИАН). Я считаю, что количество военных там сейчас меньше. Я считаю, что их больше, чем в момент в момент прекращения огня, о котором мы договаривались (в июле 2020 года - УНИАН). Это мы видим, их больше. Мы видим очень часто ротацию, то есть это именно для того, чтобы показывать нам, показывать информационно для спутника и других разведданных, что идет накопление. Мы видим также иногда увеличение техники - технику привезли, а потом отошли, чтобы видели, что накопление техники идет", - сказал Зеленский.

В этой связи, президент считает, что риски вторжения существуют.

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Также глава государства обращает внимание, что на фоне этой ситуации с РФ идет очень опасная риторика.

В частности, в этой риторике присутствует тема НАТО и присутствия военных отдельных стран-членов Альянса в Украине.

Зеленский считает, что история с НАТО всегда срабатывает на "внутреннем потребителе" в РФ, которая объясняет свои действия целью защиты российских границ. "Я считаю, что это очень опасно", - сказал президент.

Также он обращает внимание на российскую риторику, что якобы Украина срывает Минские договоренности.

"Постоянная эта риторика в "нормандском формате", в частности, что сейчас еще не договорились, что нечего обсуждать. Минск в любом случае - это то, что когда-то остановило мощную эскалацию. Поэтому я считаю, что это сигнал. Здесь не вопрос, как мы относимся к Минску, здесь вопрос, что это еще один важный сигнал, что может быть эскалация", - подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем, как сказал президент, другие лидеры стран-партнеров соглашаются с тем, что этот сложный момент происходит на фоне общей ситуации, что есть проблемы и в других уголках мира, в частности, это проблемы, связанные с наплывом мигрантов на границах Польши и Литвы или энергетической проблемой в Европе.

"То есть происходит накопление различных проблем. Из этих проблем надо выходить, решать", - сказал Зеленский.

Раньше Зеленский утверждал, что эскалация со стороны России на границе или со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

Скопление российских войск на границе с Украиной

Как сообщал УНИАН, 31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Автор: Виталий Саенко