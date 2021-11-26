По словам президента, если бы самолет захватили, то турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган этого бы не простил.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не проводила спецоперации с задержанием наемников российской частной военной компании "Вагнера", ее туда втянули.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины".

По его словам, в самолете, который летел из Минска турецкими авиалиниями, были обычные люди.

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"А когда вы предлагаете, чтобы снизился самолет, и мы его приземлили в Украине. У меня вопрос. А если боевики захватят этот самолет? Может быть. Это он мне отвечает - может... Я сказал, что это не наша операция, это был мой ответ. Она не продумана... После Америки он хочет меня поссорить. Не только меня, а Украину втянуть в большой скандал с Эрдоганом. Он бы нам никогда этого не простил", - заявил Зеленский.

"Мы не проводили этой операции, нас втянули. И так и было", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала отчет о результатах расследования по спецоперации с задержанием наемников российской ЧВК "Вагнера".

В частности, в документе сообщается, что сбор данных для спецоперации под названием "Авеню" украинская разведка начала еще в 2018 году. Активная фаза спецоперации, по данным расследователей, началась в июне 2020 года.

В общей сложности разведке удалось собрать 180 человек, из них планировали выбрать несколько десятков главных военных преступников, организовать им перелет, выбрав самолет, который будет лететь через территорию Украины, принудительно посадить самолет с ними и задержать.

В Bellingcat отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский впервые был проинформирован о спецоперации 15 июня 2020 года, а 1 июля министр обороны утвердил план спецоперации.

Расследователи отмечают, что, по словам экс-главы Главного управления разведки Василия Бурбы, руководитель Офиса президента Андрей Ермак предложил перенести спецоперацию из-за объявленного перемирия на Донбассе. В связи с этим спецоперацию перенесли на 5 дней, в один из которых 33 наемника задержало КГБ Беларуси по подозрению в участии в будущем госперевороте. Впоследствии Беларусь, несмотря на запросы Украины об экстрадиции задержанных, передала их России.

В августе 2020 года главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники заявил, что ситуация с появлением в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера" была якобы частью секретной операции СБУ и ГУР Минобороны Украины по их задержанию, которая сорвалась из-за утечки информации из Офиса президента.

В свою очередь в ОП, Службе внешней разведки и СБУ опровергли эту информацию. 15 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что правоохранители расследуют три производства по ситуации с "вагнеровцами".

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Автор: Леся Лещенко