Как будут работать больницы при разных уровнях тревоги: правительство утвердило новые правила

При красном уровне опасности пациенты и медицинские работники должны перейти в укрытие, но не все.

Правительство утвердило новые правила работы медицинских учреждений в зависимости от уровня воздушной угрозы. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в видеообращении.

Он отмечает, что при желтом уровне медучреждения продолжают работать, а работники, пациенты и посетители имеют беспрепятственный доступ к укрытиям.

"При красном – пациенты и медицинские работники должны перейти в укрытие. В то же время не прекращается помощь, которую опасно прерывать, в частности во время операций, реанимации, интенсивной терапии и т. д. Пациентов, которых невозможно переместить, продолжают лечить в наиболее безопасных помещениях. В укрытиях и таких помещениях можно оказывать медицинскую помощь, отпускать лекарства и размещать пациентов", – подчеркнул Корецкий.

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Также он добавил, что экстренная медицина работает непрерывно, а пациентов с неотложными состояниями принимают независимо от уровня угрозы. Диспетчерские службы принимают вызовы, бригады скорой выезжают к пациентам.

Кроме этого, правительство поручило усилить защиту операционных, реанимаций, родильных и приемных отделений, помещений с резервными источниками питания и критически важным медицинским оборудованием. Особое внимание – местам, где находятся пациенты, которых невозможно оперативно переместить.

Различные уровни тревоги

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2026 года украинское правительство приняло решения, призванные адаптировать работу государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак. Введено деление воздушных тревог по уровню опасности: желтый – это когда атака дронов, а красный – когда существует повышенная угроза ракетного или комбинированного удара.

При желтом уровне тревоги бизнес сможет продолжать работу при условии строгого соблюдения требований безопасности. Красный уровень означает остановку работы и обязательный переход людей в укрытия.

Правительство рекомендовало обеспечить полноценную работу метро в Киеве во время желтого уровня и при необходимости увеличивать количество наземного транспорта. Также было усовершенствовано применение комендантского часа, в частности в Киеве в части движения транзитного грузового транспорта и перевозки пассажиров от и до вокзалов. Местным властям рекомендовано скорректировать продолжительность комендантского часа с 01:00 до 05:00.

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