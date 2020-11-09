Как заявил глава украинской делегации в контактной группе, это произойдет, если мнение Киева будет игнорироваться.

Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что лично намерен настаивать на поиске новой международной площадки для переговоров, если мнение Киева в рамках минского процесса будет игнорироваться.

Об этом Кравчук сказал в интервью российскому агентству ТАСС.

"Мы предлагаем конкретные шаги, а если нас будут водить за нос с той стороны, будут искать только предпосылки эти шаги остановить, тогда надо закрывать минский процесс и искать другие формы влияния. Я заявляю, что приложу все усилия, чтобы убедить своих, чтобы искать новые форматы в международном сообществе, и мы будем их искать, потому что для нас мир - главное", - сказал Кравчук.

Вместе с тем Кравчук подчеркнул, что о такой возможной инициативе он говорит от себя, а не от лица украинского президента.

"В Минске мы пока видим сплошные обвинения украинской стороны, что мы все делаем не так. Я с этим согласиться не могу", - сказал он, добавив, что "нужно слушать друг друга, а не обвинять".

Компромисс, по его словам, возможен с учетом ключевой позиции Киева о первоначальной передаче контроля на границе и вывода незаконных вооруженных формирований из Донбасса, после чего Рада будет принимать закон об особенностях выборов на Донбассе.

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"А то пока нам предлагают принять только закон о выборах. Все. Остальное что хочу, то и ворочу. Но тогда Донбасс - это Украина или нет? Мы попытаемся услышать, что они хотят, но если они ничего не меняют, а будут требовать механического выполнения того, что было принято шесть лет назад, то дальше говорить не о чем", - отметил Кравчук.

По его словам, свое видение последовательности шагов по урегулированию на Донбассе, которая отличается от той, что закреплена в "Минске-2", Украина передала на рассмотрение ОБСЕ и готова обсуждать итоговый документ в контактной группе.

План действий по Донбассу

План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров "нормандской четверки".

5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.

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Автор: Александр Топчий