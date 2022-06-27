Александр Завитневич отметил, что в каждой стране своя специфика принятия решений.

Украина получит также самолеты для защиты от российских оккупантов, когда придет время. В каждой стране своя специфика принятия решений.

Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что сразу после полномасштабного нападения Российской Федерации о передаче Украине тяжелого вооружения речь даже не шла, но мнение западных лидеров изменилась после увиденных зверств, которые совершают оккупанты.

"Нашим западным партнерам нужно было время на осознание того факта, что это война не только наша. Что мы являемся форпостом сейчас, и воюем не только за себя, но и за весь цивилизованный мир. И тогда начали принимать решения, касающиеся вооружений. Я думаю, что и по самолетам придет время, поверьте", - объяснил глава Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны.

По его словам, заявления президента США Джо Байдена и премьера Британии Бориса Джонсона очень важные, потому что большинство стратегических партнеров Украины ориентируются и на их решения.

"Они могут помогать не сильно это афишируя. На эти процессы нужно время, мне жаль, что из-за этого мы теряем людей и иногда территории. Но все равно, мне кажется, что понимание у всех уже есть, что эта война никого не обойдет", - подытожил Завитневич.

Как ранее сообщал УНИАН, представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что" если нам передадут американские самолеты для начала хотя бы две эскадрильи (по 12 единиц каждая), то их вооружение поможет на уровне сражаться в небе с преобладающим количеством российской авиации.

Позже появилась информация, что в Конгресс США внесли законопроект, предусматривающий обучение украинских пилотов на истребителях НАТО.

Двое украинских пилотов с псевдонимами Мунфиш и Джус рассказали, что ВСУ нужны американские истребители F-15 и F-16, чтобы эффективнее бороться с российскими оккупантами и уравнять силы с РФ в воздухе.

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