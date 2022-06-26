Отметим, передачу американских истребителей ВСУ лоббирует американский актер Шон Пенн.

Вооруженным Силам Украины нужны американские истребители F-15 и F-16, чтобы иметь возможность эффективнее бороться с российскими оккупантами и уравнять силы с РФ в воздухе.

Об этом в эфире CNN заявили двое украинских пилотов с псевдонимами Мунфиш и Джус, которые учились в США.

"У россиян очевидное техническое превосходство в воздухе. Но если бы у нас были американские истребители, это по меньшей мере уравняло нас с ними или даже обеспечило преимущество. С другой стороны, мы рассматриваем эти истребители как очень важный элемент защиты Украины от дальнейшей эскалации. Это инструмент, который будет гарантировать, что Россия больше не нападет на Украину", – пояснил один из пилотов.

По словам другого летчика, более современные американские самолеты позволят украинским пилотам обеспечить лучшую защиту территории Украины от российских ракет.

"Самая большая проблема украинской противовоздушной обороны - это удары крылатыми ракетами, которые являются очень сложными целями как для наземных систем ПВО, так и истребителей. Прошлой ночью они выпустили 51 крылатую ракету по нашим городам на севере и западе Украины, и мы смогли перехватить только четыре из них! Поэтому нам нужны хорошие радары и хорошие снаряды, чтобы противостоять России как с земли, так и в воздухе", – заявил он.

Отметим, передачу американских истребителей ВСУ лоббирует американский актер Шон Пенн.

"Это очень практичный вопрос. Если будет возможность поражать российские самолеты, это будет значительная помощь американских властей", – пояснил Шон Пенн в эфире CNN.

По его словам, передача американских самолетов никак не отразится на потенциальной эскалации. В Украине ежедневно гибнут люди и только такая военная помощь способна остановить смерти, отметил Шон Пенн.

Напомним, в Конгресс США внесли законопроект, предусматривающий обучение украинских пилотов на истребителях НАТО.

Ранее представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что" если нам передадут американские самолеты для начала хотя бы две эскадрильи (по 12 единиц каждая), то их вооружение поможет на уровне сражаться в небе с преобладающим количеством российской авиации. Американцы спрашивают: кто же на них будет летать? Есть молодые пилоты-выпускники уже с опытом работы на боевых истребителях, плюс есть море летчиков-запасников, которые постоянно жалуются, что их не берут в военкоматах".

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