Соответствущий законопроект внесен в Конгресс.

В Конгресс США внесли законопроект, предусматривающий обучение украинских пилотов на истребителях НАТО.

Об этом в Twitter сообщил автор законопроекта, конгрессмен ветеранов ВВС США Адам Кинзингер.

Текст сообщения он проиллюстрировал совместным фото с украинскими летчиками, которые приняли воздушный бой с Россией в первый день полномасштабного вторжения.

"Эти мужчины — пилоты ВВС Украины. Многие люди думали, что они выйдут из боя в первый же день… но они все еще там. Я внес законопроект об обучении их на самолетах НАТО, чтобы они могли перейти на F-16", - написал Кинзингер.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила все усилия на захвате Донбасса. В настоящее время продолжаются ожесточенные бои за Северодонецк. В ближайшее время враг может захватить Лисичанск, предупреждают эксперты из ISW.

Вместе с тем в районе Белогоровки оккупанты отказались форсировать Северский Донец, боясь новых больших потерь в технике и живой силе.

21 июня противник снова атаковал ВСУ на Славянском направлении, а в Харьковской области пытается удержать украинских силы и не допустить их выход к российской границе.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, целями России является захват Северодонецка, поход со стороны юга к Лисичанску и движение со стороны Попасной с дальнейшим установлением контроля над трассой Лисичанск-Бахмут.

Премьер Британии Борис Джонсон считает, что РФ может исчерпать ресурсы в боях на Донбассе.

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