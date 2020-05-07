Следующее внеочередное заседание Рады состоится в среду: рассмотрят 14 вопросов

В повестке дня 14 вопросов, заседание может продолжаться 10-12 часов.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что следующее внеочередное заседание Верховной Рады планируется уже на 13, а не на 12 мая, как об этом говорилось ранее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам перед сегодняшним внеочередным заседанием ВР.

На вопрос, состоится ли на следующей неделе, во вторник внеочередное заседание ВР, Арахамия ответил: "Да. Только не во вторник, а в среду... Пообщались с депутатами, сделали опрос. Не только нашей фракции, потому что нужно иметь почти целый парламент в присутствия. потому что в понедельник выходной, после понедельника во вторник будет какое-то количество людей, которое не приедет по разным причинам. Поэтому решили сделать это в среду, потому что хотим собрать максимальное количество людей в парламенте".

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По словам Арахамия, в повестке дня заседания будет ориентировочно 14 вопросов, в частности планируется Час вопросов к правительству и отчет Национального банка.

"Я думаю, что весь день этот займет где-то 10-12 часов, эта внеочередная сессия... 3-4 часа, по минимуму, это будут банки. И потом еще 13 вопросов, среди которых Час вопросов к правительству - это целый час, затем отчет председателя Национального банка и к нему вопросы - это тоже будет, я думаю, что 45 минут минимум, а может и час. И потом еще 10 законов с обсуждением - это тоже 4-5 часов", - сказал Арахамия.

По его словам, за законопроект о банковском регулировании во фракции "Слуга народа" есть голоса, чтобы проголосовать за него даже "самостоятельно".