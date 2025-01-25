Президент Украины убежден, что Путин не хочет продолжения войны.

Российский диктатор Владимир Путин не хочет завершения войны в Украине и президент США Дональд Трамп понимает, какие вызовы стоят в этой ситуации, сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio, отрывок из которого был опубликован в Telegram главы государства.

Он сделал это, отвечая на вопрос по поводу сообщения в соцсети Truth Social президента США Дональда Трампа, который призвал Путина остановить войну против Украины и "заключить сделку", поскольку дальше для России "будет только хуже".

"Это сигнал сильного человека. Это как выстрел. Здесь нет выстрела в воздух, который предупреждает о чем-то. Здесь сразу он делает месседж прямой, что хочет закончить войну", - подчеркнул Зеленский.

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Президент Украины отмечает, что пока мы не знаем как это будет, не знаем детали. "И я думаю, что сам президент Трамп не знает всех деталей, потому что в большинстве зависит от того, что у нас и какой мир справедливый можем мы получить и хочет ли Путин в принципе окончания войны. По моему мнению, не хочет", - добавил Зеленский.

Он отмечает, что Трамп понимает все эти вызовы, поэтому дает четкий посыл, что надо заканчивать, потому что будет хуже. "И он говорит "хуже" с посылом в российскую сторону. Это такая тактика и мне она на сегодня импонирует", - отмечает президент Украины.

По его словам, война ничего хорошего никому не приносит. "Я так считаю. И как мне, и как моей семье, и как каждому гражданину Украины. Я уверен. Она только забирает жизни. Война только забирает время, забирает положительные эмоции. И ты понимаешь, что на этом пути столько всего потеряно. Забрали. Безусловно, зло должно проигрывать, иначе будет другая война: вторая, третья, пятая мировая и так далее. Поэтому надо побеждать зло", - подчеркнул Зеленский.

Другое - об окончании войны в Украине

Как сообщал УНИАН, в статье для The Telegraph журналист и политический обозреватель Бен Марлоу написал, что президент США Дональд Трап способен сокрушить экономику России и завершить войну в Украине.

Он отметил, что через несколько часов после инаугурации Трампа, Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, во время которого пообещали вывести сотрудничество Москвы и Пекина на "новую высоту".

На следующий день после инаугурации Трамп пригрозил Китаю пошлинами, назвав его "нарушителем", а Кремлю дал понять, что его ждут "большие проблемы", если война в Украине не будет остановлена.

Позже он ужесточил свои заявления, предупредив, что в случае затягивания конфликта "США будут вынуждены ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия экспортирует в Америку".

Введение санкций против Китая - это одно дело, но экономическое давление на Москву, которая продолжает войну у европейских границ, станет ярким доказательством восстановленной мощи США, отметил Марлоу.

Однако, как отмечают скептики, торговые связи между США и Россией являются минимальными. Однако в случае жесткого санкционного удара, направленного на чувствительные сектора, экономика Кремля может претерпеть критическое разрушение, что заставит Путина прекратить войну.

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