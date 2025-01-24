Президент Украины выразил уверенность, что никакие российские манипуляции Путина "больше не удадутся".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет манипулировать стремлением президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа достичь мира.

Об этом украинский лидер сказал в своем вечернем видеообращении в пятницу, 24 января.

"Провел сегодня ставку... Доклад как раз Службы внешней разведки относительно военного потенциала России и готовности Путина продолжать войну и манипулировать лидерами мира. В частности он хочет манипулировать стремлением президента Соединенных Штатов Америки достичь мира", - отметил Зеленский.

Видео дня

Президент Украины выразил уверенность, что никакие российские манипуляции Путина "больше не удастся".

Последние заявления Путина и Трампа относительно войны в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, 22 января Трамп пригрозил России серьезными санкциями, если Путин не согласится быстро закончить войну. В частности, он заявил, что если соглашение не будет заключено в ближайшее время, "у него не останется выбора", кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает США и другим странам.

24 января Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но без участия Киева. Он сказал, что Кремль никогда не отказывался от контактов с Вашингтоном, они были прерваны США, и что решение президента Зеленского о запрете диалога с Россией делает возможные переговоры "нелегитимными". В то же время свои отношения с Трампом Путин назвал "доверительными и прагматичными".

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