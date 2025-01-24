Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет манипулировать стремлением президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа достичь мира.
Об этом украинский лидер сказал в своем вечернем видеообращении в пятницу, 24 января.
"Провел сегодня ставку... Доклад как раз Службы внешней разведки относительно военного потенциала России и готовности Путина продолжать войну и манипулировать лидерами мира. В частности он хочет манипулировать стремлением президента Соединенных Штатов Америки достичь мира", - отметил Зеленский.
Президент Украины выразил уверенность, что никакие российские манипуляции Путина "больше не удастся".
Последние заявления Путина и Трампа относительно войны в Украине
Как сообщал ранее УНИАН, 22 января Трамп пригрозил России серьезными санкциями, если Путин не согласится быстро закончить войну. В частности, он заявил, что если соглашение не будет заключено в ближайшее время, "у него не останется выбора", кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает США и другим странам.
24 января Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но без участия Киева. Он сказал, что Кремль никогда не отказывался от контактов с Вашингтоном, они были прерваны США, и что решение президента Зеленского о запрете диалога с Россией делает возможные переговоры "нелегитимными". В то же время свои отношения с Трампом Путин назвал "доверительными и прагматичными".